Хабиб Нурмагомедов назвал любимых борцов прошлого

Хабиб Нурмагомедов заявил, что в прошлом пристально следил за борцовской карьерой Махача Муртазалиева, а также Сажида Сажидова.

«Раньше моим любимыми борцами были Махач Муртазалиев и Сажид Сажидов. В 2004-2005 годах боролся, а это уже мое детство. В эти года они блистали. За вольной борьбой довольно-таки долгое время слежу и смотрю», — сказал Нурмагомедов «СЭ» на пресс-конференции, которая состоялась 4 августа в Бишкеке.

Муртазалиев — российский борец вольного стиля, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах в весовой категории до 66 кг, а Сажидов — бронзовый призер в тех же играх, но в 84 кг.