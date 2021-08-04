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Хабиб Нурмагомедов назвал любимых борцов прошлого

16:17
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Хабиб Нурмагомедов заявил, что в прошлом пристально следил за борцовской карьерой Махача Муртазалиева, а также Сажида Сажидова.

«Раньше моим любимыми борцами были Махач Муртазалиев и Сажид Сажидов. В 2004-2005 годах боролся, а это уже мое детство. В эти года они блистали. За вольной борьбой довольно-таки долгое время слежу и смотрю», — сказал Нурмагомедов «СЭ» на пресс-конференции, которая состоялась 4 августа в Бишкеке.

Муртазалиев — российский борец вольного стиля, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах в весовой категории до 66 кг, а Сажидов — бронзовый призер в тех же играх, но в 84 кг.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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