Хабиб Нурмагомедов навестил боксера Магомеда Абдусаламова
22:54
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов навестил боксера-супертяжеловеса Магомеда Абдусаламова.
Видео встречи было опубликовано в Instagram Абдусаламова.
В ноябре 2013 года Абдусаламов проводил бой с кубинцем Майком Пересом в Нью-Йорке, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт и был помещен в искусственную кому. Спортсмену провели трепанацию черепа и прооперировали сломанную челюсть.
В середине сентября 2014 года россиянина выписали после реабилитации. Сейчас он парализован с правой стороны и не может ходить и внятно разговаривать.
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