Хабиб Нурмагомедов навестил боксера Магомеда Абдусаламова

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов навестил боксера-супертяжеловеса Магомеда Абдусаламова.

Видео встречи было опубликовано в Instagram Абдусаламова.

В ноябре 2013 года Абдусаламов проводил бой с кубинцем Майком Пересом в Нью-Йорке, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт и был помещен в искусственную кому. Спортсмену провели трепанацию черепа и прооперировали сломанную челюсть.

В середине сентября 2014 года россиянина выписали после реабилитации. Сейчас он парализован с правой стороны и не может ходить и внятно разговаривать.