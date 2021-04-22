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Джонсон перевесил Побережца перед турниром ACA 122

21:00

Чемпион ACA в тяжелом весе американец Тони Джонсон почти на 6 килограммов перевесил украинца Дмитрия Побережца на официальной процедуре взвешивания перед ACA 122. Весы под Джонсоном показали 120,25 кг, Побережец показал вес - 114,3 кг.

23 апреля в Минске состоится турнир ACA 122, где в главном бою вечера чемпион тяжелого дивизиона Тони Джонсон выйдет против украинца Дмитрия Побережца. На кону пояс чемпиона в тяжелом дивизионе ACA.

Джонсон завоевал титул чемпиона в ноябре 2020 года на турнире ACA 114, нокаутировав Даниэля Омельянчука. Дмитрий Побережец, который не проигрывал в последних 16-ти поединках, вернулся в клетку после почти четырехлетнего перерыва и нокаутировал Адама Палаша и Руслана Магомедова.

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