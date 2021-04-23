Конор Макгрегор приобрел паб, в котором он ударил пожилого мужчину в 2019 году
10:06
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор приобрел паб в Дублине под названием «Мраморная Арка».
Именно в этом заведении Макгрегор ударил пожилого мужчину в 2019 году. Тогда ирландцу было предъявлено обвинение в инциденте. Как сообщает The Currency, Макгрегор недавно приобрел паб за 1,5-2 миллиона евро.
Макгрегор вернется в октагон в ночь на 11 июля в Вегасе. В главном событии UFC 264 ему предстоит провести трилогию с Дастином Порье, которому в начале года в Абу-Даби он уступил техническим нокаутом.
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