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Хабиб Нурмагомедов: «Мой следующий оппонент — чизбургер»

01:22
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Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции похвалил Дастина Порье за хороший бой, а также заявил, что очень хочет съесть чизбургер.

Нурмагомедов победил Порье в третьем раунде удушающим приемом.

— Знаете, ребята, Дастин Порье — один из лучших в мире бойцов, — сказал Хабиб. — Не какой-нибудь отдельной страны, а мира. Он реально сложный оппонент. Думаю, это был классный бой, я думаю.

— Мой следующий соперник? Стейк, чизбургер и сок, — отметил Нурмагомедов. (Илья Андреев)

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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