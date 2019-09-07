Хабиб Нурмагомедов: «Когда видел папахи, заряжался энергией»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над американцем Дастином Порье. Он победил Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

— Я благодарю всех, благодарю своего отца, своего тренера, своих болельщиков, своих родственников, всю свою команду. Все, что у меня есть, я имею благодаря этим людям, — сказал Нурмагомедов на английском в октагоне. — Почему у меня футболка Порье? Я знаю, что он занимается благотворительностью. Я продам эту футболку и отдам вырученные деньги на благотворительность в фонд Порье. Мы показали, что такое ММА. Показали, что важнее всего в ММА. Это уважение к командам, к тренерам — ко всем. Успех приходит, когда есть уважение.

Затем Нурмагомедов продолжил говорить по-русски.

— Большое спасибо всем, кто приехал, кто поддерживает, — сказал Хабиб. — Я вижу тут много папах. Потому что это культура не только Дагестана, не только Чечни и Ингушетии — всего Северного Кавказа. Там, где я вырос, в горах, мы носим папахи. Но не потому, что можем носить их. Для этого нужна честь, ты должен быть мужчиной. Вам большое спасибо. Когда я видел эти папахи, входя сюда, я заряжался энергией.

Бой с Фергюсоном? Дайте мне пару дней отдохнуть. У меня был слишком большой груз на плечах. Сейчас хочу отдохнуть. А потом поговорим.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь