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Названы главные бои турнира UFC 266

14 июля 2021, 07:09
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Бои в полулегком весе Александер Волкановски — Брайан Ортега и в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко — Лорен Мерфи станут главными на UFC 266. Турнир пройдет в Лас-Вегасе 25 сентября.

Для Шевченко это будет шестая защита титула кряду.

30-летний Ортега за свою карьеру одержал 14 побед и потерпел 1 поражение. Его будущий 32-летний соперник имеет следующую статистику: 22-1.

На счету 33-летней Шевченко 19 побед и 3 поражения. 37-летняя Мерфи одержала 13 побед и 4 раза проиграла.

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Евгений Козинов все материалы автора

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