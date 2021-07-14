Названы главные бои турнира UFC 266

Бои в полулегком весе Александер Волкановски — Брайан Ортега и в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко — Лорен Мерфи станут главными на UFC 266. Турнир пройдет в Лас-Вегасе 25 сентября.

Для Шевченко это будет шестая защита титула кряду.

Two title fights — Volkanovski vs. Ortega and Shevchenko vs. Murphy — will top UFC 266 on Sept. 25, Dana White told @bokamotoESPN ? pic.twitter.com/sBuDgOclQl — ESPN MMA (@espnmma) July 14, 2021

30-летний Ортега за свою карьеру одержал 14 побед и потерпел 1 поражение. Его будущий 32-летний соперник имеет следующую статистику: 22-1.

На счету 33-летней Шевченко 19 побед и 3 поражения. 37-летняя Мерфи одержала 13 побед и 4 раза проиграла.