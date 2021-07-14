Названы главные бои турнира UFC 266
14 июля 2021, 07:09
Бои в полулегком весе Александер Волкановски — Брайан Ортега и в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко — Лорен Мерфи станут главными на UFC 266. Турнир пройдет в Лас-Вегасе 25 сентября.
Для Шевченко это будет шестая защита титула кряду.
30-летний Ортега за свою карьеру одержал 14 побед и потерпел 1 поражение. Его будущий 32-летний соперник имеет следующую статистику: 22-1.
На счету 33-летней Шевченко 19 побед и 3 поражения. 37-летняя Мерфи одержала 13 побед и 4 раза проиграла.
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