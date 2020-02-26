Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсон гораздо сильнее Конора и всех моих прежних соперников»

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уважительно высказался об американце Тони Фергюсоне, с которым ему предстоит провести поединок 18 апреля в рамках шоу UFC 249.

— В последние пару лет я выступал против таких соперников, как Барбоза, дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта, — цитирует TMZ Нурмагомедова. — Все они не настолько сильны, как Тони Фергюсон. Вот почему я чувствую настоящую мотивацию сейчас, перед боем с Тони. Раньше, готовясь к поединкам, я думал: «Окей, этого парня я точно побью». Конечно, я усиленно готовился, но сейчас мы с моей командой фокусируемся на сопернике еще сильнее, потому что Тони — не как все, с кем мне приходилось драться до этого. Он гораздо сильнее Конора и всех моих прежних соперников.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.