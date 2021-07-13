Хабиб Нурмагомедов: «Если Оливейра победит Ислама, то скажу: «Это время Чарльза»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет возвращаться в ММА, если Чарльз Оливейра победит Ислама Махачева.

«Если Чарльз Оливейра победит Ислама, Джастина Гэтжи или Дастина, я просто скажу: «Было время Хабиба, а теперь время Чарльза». Я не буду прыгать в медиа и говорить, что хочу подраться с ним. Мне это неинтересно.



Я просто поздравлю Чарльза, буду счастлив за него. Он очень хорош, впечатляет. Думаю, когда он проигрывал бои, он не был на своем ментальном пике. Физический пик должен соединяться с ментальным. Только сейчас Оливейра соединил это», — сказал Хабиб в интервью ESPN.

Махачев 17 июля подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии UFC Vegas 31.