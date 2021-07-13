Брат Забита Магомедшарипова дебютирует в Bellator 31 июля

Российский боец Хасан Магомедшарипов проведет первый бой в Bellator 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Соперником 20-летнего Магомедшарипова станет представитель Таджикистана Некруз Мирходжаев. Турнир должен пройти в Лос-Анджелесе.

На счету российского бойца 5 побед в 5 поединках, у Мирходжаева 5 побед и 3 поражения.

Хасан Магомедшарипов является братом бойца UFC Забита Магомедшарипова.