Брат Забита Магомедшарипова дебютирует в Bellator 31 июля
13 июля 2021, 20:35
Российский боец Хасан Магомедшарипов проведет первый бой в Bellator 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
Соперником 20-летнего Магомедшарипова станет представитель Таджикистана Некруз Мирходжаев. Турнир должен пройти в Лос-Анджелесе.
На счету российского бойца 5 побед в 5 поединках, у Мирходжаева 5 побед и 3 поражения.
Хасан Магомедшарипов является братом бойца UFC Забита Магомедшарипова.
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