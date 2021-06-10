Хабиб назвал Канте скромным чемпионом
08:09
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оценил слова полузащитника «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте.
«Я просто обычный парень. Не стоит говорить, что я самый добрый или самый лучший», — написал ранее футболист.
«Скромный чемпион», — прокомментировал Хабиб в сториз Instagram его слова.
В сезоне-2020/21 Канте в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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