Хабиб назвал Канте скромным чемпионом

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов оценил слова полузащитника «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте.

«Я просто обычный парень. Не стоит говорить, что я самый добрый или самый лучший», — написал ранее футболист.

«Скромный чемпион», — прокомментировал Хабиб в сториз Instagram его слова.

В сезоне-2020/21 Канте в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.