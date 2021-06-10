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Емельяненко — о реванше с Кокляевым: «Ему понравилось путешествовать моими авиалиниями?»

10:10
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный российский боец ММА Александр Емельяненко поделился мнением о возможном реванше против тяжелоатлета Михаила Кокляева по боксу. Ранее Кокляев допустил возможность провести реванш против Емельяненко.

«Миша — хороший парень, но я его не понимаю, — цитирует Емельяненко Vseprosport.ru. — Ему, видимо, понравилось путешествовать моими авиалиниями? Он хочет «Полет над Гнездом Кукушки 2.0?» Повторюсь: мне без разницы, кого бить. Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его. Что уж греха таить: так быстро, как в бою с Мишей, я ещё никогда не зарабатывал».

В ноябре 2019 года Александр Емельяненко отправил в нокаут Михаила Кокляева в первом раунде поединка.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/lenta/2021/06/09/a-emeljanenko-o-revanshe-s-kokljaevym-emu-vidimo-ponravilos-puteshestvovat-moimi-avialinijami

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