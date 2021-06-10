Известный российский боец ММА Александр Емельяненко поделился мнением о возможном реванше против тяжелоатлета Михаила Кокляева по боксу. Ранее Кокляев допустил возможность провести реванш против Емельяненко.

«Миша — хороший парень, но я его не понимаю, — цитирует Емельяненко Vseprosport.ru. — Ему, видимо, понравилось путешествовать моими авиалиниями? Он хочет «Полет над Гнездом Кукушки 2.0?» Повторюсь: мне без разницы, кого бить. Бои — это мой хлеб. Будет достойное предложение — выйду и побью его. Что уж греха таить: так быстро, как в бою с Мишей, я ещё никогда не зарабатывал».

В ноябре 2019 года Александр Емельяненко отправил в нокаут Михаила Кокляева в первом раунде поединка.