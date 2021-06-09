Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram. 32-летний российский спортсмен пошутил над фразами богатых людей о деньгах во время тренировки.

— Какие планы на будущее? Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги — это не самое главное в жизни, — сказал Хабиб на видео.

«Человек без чувства юмора — может иметь проблемы в социальной адаптации. А вы согласны?» — написал в Instagram Хабиб.

Осенью 2020-го появилась информация, что Нурмагомедов заработал в общей сложности 10 миллионов долларов призовых за карьеру в UFC.