Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с временным чемпионом промоушена американцем Дастином Порье​ 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242, информирует официальный сайт организации.

Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым.

Напомним, что россиянин 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка произошла массовая потасовка, за которую Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев и штрафован на 500 тысяч долларов.