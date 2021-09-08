Российский боец ММА Артур Гусейнов поделился эмоциями перед предстоящим поединком против Александра Шлеменко в рамках промоушена Eagle FC 17 октября в Сочи.

«Я рад, конечно, что организация EFC дала такую возможность подраться, — сказал Гусейнов в интервью «СЭ». — Этот бой я хотел давно, когда еще дрался в М-1. Здесь ничего личного — он хороший парень и я его уважаю. Шлеменко достойный боец, мы покажем хороший бой. Мне интересно с ним подраться, поскольку он тоже предпочитает драться в стойке — обычно мне борцов дают. У Шлеменко неплохая техника в стойке — наработанное все. Но и у меня она не хуже, я бы сказал, что даже лучше. Результат будет зависеть только от того, кто, и как будет готов. Он ветеран и я ветеран — интересный бой будет».

Шлеменко последний поединок провел против Марсио Сантоса в мае этого года на турнире AMC Fight Nights 101, победив бразильца единогласным решением судей. В активе Александра 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Гусейнов в последний раз дрался тоже с Сантосом в конце августа на турнире Eagle FC 39. Данный бой продлился всю дистанцию и завершился вничью. В их первом бою, прошедшем в начале апреля, победил бразилец удушающим приемом во втором раунде. На счету Артура 25 побед, 10 поражений и 1 ничья.