Емельяненко уверен, что Джигурда не выйдет против него на ринг: «Ему страшно, ему жить хочется»

Российский боец ММА Александр Емельяненко исключает возможность проведения боя с актером Никитой Джигурдой.

«Какой там Джигурда? Джигурда — дедушка, — сказал Емельяненко журналистам после пресс-конференции «Нашего Дела». — Я уже говорил, что у него уже песок из задницы сыпется. С кем-то вроде собрался выходить на ринг боксировать, но я знаю точно, что против меня на ринг он не выйдет. Ему страшно, ему жить хочется».

Ранее шоумен Джигурда подписал контракт с поп-ММА организацией «Наше Дело». В рамках этой же лиги 18 сентября Александр Емельяненко проведёт бой против блогера Артема Тарасова.