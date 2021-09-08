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Гусейнов — о бое Шлеменко — Сантос: «Александр меня ничем не впечатлил. Там можно было дать ничью»

17:00
Александр Шлеменко. Фото Instagram
Александр Шлеменко. Фото Instagram
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Российский боец ММА Артур Гусейнов прокомментировал прошедший поединок Александра Шлеменко против Марсио Сантоса в мае этого года на турнире AMC Fight Nights 101.

«Я видел этот бой. Шлеменко меня ничем не впечатлил, если честно, — сказал Гусейнов в интервью «СЭ». — Я не могу сказать, что Сантос проиграл или Шлеменко выиграл. Там можно было дать ничью. Я считаю, что это был равный бой, при всем уважении к Александру».

Накануне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов объявил о поединке между россиянами Александом Шлеменко и Артуром Гусейновым. Бой пройдет 17 октября в Сочи.

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Никита Карин все материалы автора

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