Грин может заменить травмированного Дариуша и подраться с Махачевым в промежуточном весе

Российский легковес Ислам Махачев согласился подраться с американцем Бобби Грином на турнире UFC Fight Night 202, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в Instagram.

Ранее сообщалось, что топовый легковес UFC Бенеил Дариуш из-за травмы лодыжки не сможет провести поединок с Махачевым.

«Согласно источникам, Грин заменит травмированного Бенеила Дариуша и подерется с Махачевым в главном событии турнира UFC, который состоится 26 февраля. Сделка не завершена, и, скорее всего, этот бой пройдет в промежуточном весе. Но обе стороны согласились провести бой», — написал Окамото.

В последнем поединке, который проходил 31 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Махачев болевым приемом на руку выиграл у Дэна Хукера. Всего на счету россиянина 21 победа и 1 поражение.

Грин провел последний бой в минувшие выходные на UFC 271 в Хьюстоне, где он победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей. Всего в активе Грина 29 побед, 12 поражений и 1 ничья.