Петр Ян продлил американскую визу на три года

Российский боец, временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян получил новую визу в США, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Американское посольство продлило 29-летнему россиянину право въезда в страну на три года.

9 апреля Петр Ян проведет поединок против чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга. Бой станет со-главным событием турнира UFC 273.

В первом поединке Петр Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову. Из-за этого поражения россиянин лишился чемпионского пояса, который перешел к американцу.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения в профессиональной карьере, у 32-летнего Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.