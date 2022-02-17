Бенеил Дариуш получил травму и снялся с боя против Ислама Махачева
Дариуш снялся с боя против Махачева
Поединок россиянина Ислама Махачева и американца Бенеила Дариуша отменен.
Об этом сообщил канадский журналист Ариэль Хельвани в своем Instagram. По его данным, Дариуш снялся с боя из-за травмы лодыжки.
Махачев и Дариуш должны были возглавить турнир UFC Fight Night 202, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе. Ожидалось, что победитель пары получить шанс сразиться за чемпионский пояс UFC в легком весе.
О том, ищут ли Махачеву нового соперника на февральский турнир, пока не сообщается.
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