Бенеил Дариуш получил травму и снялся с боя против Ислама Махачева

Поединок россиянина Ислама Махачева и американца Бенеила Дариуша отменен.

Об этом сообщил канадский журналист Ариэль Хельвани в своем Instagram. По его данным, Дариуш снялся с боя из-за травмы лодыжки.

Махачев и Дариуш должны были возглавить турнир UFC Fight Night 202, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе. Ожидалось, что победитель пары получить шанс сразиться за чемпионский пояс UFC в легком весе.

О том, ищут ли Махачеву нового соперника на февральский турнир, пока не сообщается.