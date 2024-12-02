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Сегодня, 20:07

Источник: в Махачкале закроется школа единоборств Нурмагомедова

Алина Савинова
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале, которая принадлежит российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову, будет закрыта, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на ее месте планируют построить жилой комплекс. Новый зал могут открыть в 2026 году в Новом Хушете — на малой родине чемпиона UFC Ислама Махачева.

В июне после терактов в Дагестане силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств Нурмагомедова. Отмечалось, что в ней занимался один из ликвидированных террористов.

36-летний Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Всего за карьеру в ММА он провел 29 поединков, ни разу не потерпев поражения. Он также является чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону и чемпионом мира по грэпплингу.

Источник: https://t.me/mash/59715
Хабиб Нурмагомедов
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