Гончаров победил экс-бойца UFC Омельянчука на турнире АСА 128
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Российский тяжеловес Евгений Гончаров победил техническим нокаутом в третьем раунде поляка Даниэля Омельянчука в главном бою турнира АСА 128 в Минске.
Гончаров — бывший чемпион АСА в тяжелом весе. На счету 35-летнего бойца 16 побед и 3 поражения в ММА. У 39-летнего Омельянчука — 25 побед, 11 поражений и 1 ничья (4-5 в UFC).
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