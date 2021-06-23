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Гончаров: «Джонсон — балабол. Человек не достоин уважения»

19:28
Евгений Гончаров. Фото Instagram
Евгений Гончаров. Фото Instagram

Боец ММА Евгений Гончаров отреагировал на слова чемпиона ACA Тони Джонсона о том, россиянин избегал боя с ним. Американец в интервью «СЭ» обвинил Гончарова в трусости, заявив, что он избегал боя с ним во время их реванша.

«Кто человек с головой, послушав интервью, поймет, что Тони Джонсон — балабол», — сказал Гончаров «СЭ». — Человек не достоин уважения. Я когда-то его уважал, что он сильный боец... Может быть, он боец и сильный, но как человек не очень хороший. Скажем так — говно. Вот и все.

«Я говорю, как есть. Если человек ведет себя достойно, разве можно о нем такое говорить? — продолжил Гончаров. — Ты же не скажешь о таком человеке, что он — дерьмо. А если такие поступки, когда тебе руки жмут, обнимаются, а потом за спиной такое говорят... Делайте выводы сами».

В тою поединке победу единогласным решением судей одержал Гончаров. Их первый бой был признан несостоявшимся по причине неумышленного тычка в глаз Джонсона.

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