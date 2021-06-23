Суд в Дагестане арестовал бойца Вагабова по делу о драке в Махачкале

Боец ММА Ислам Вагабов задержан Кировским судом Махачкалы на один месяц и 17 суток за драку повлекшую смерть племянника бывшего главы республики Муху Алиева.

«В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Ислама Вагабова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163, п. "б", "в" ч. 3 ст. 163 УК РФ. Рассмотрев поступившее ходатайство, районный суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 17 суток, то есть по 7 августа 2021 года», – приводит слова руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой ТАСС.

29-летний дагестанец является профессиональным бойцом смешанных единоборств с рекордом 2 победы и два поражения. В этом году Вагабов дебютировал в кулачных лигах, и там его рекорд составляет 1-0-1.