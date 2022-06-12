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Сегодня, 08:33

Гловер Тейшейра: «Выглядел ли я сегодня в 42 года мешковато? Нет? Тогда я продолжаю»

Гловер Тейшейра заявил, что не собирается завершать карьеру после поражения от Прохазки
Никита Горшенин
Корреспондент
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Бразильский боец Гловер Тейшейра заявил, что не собирается завершать карьеру после поражения от Иржи Прохазки в главном бою турнира UFC 275.

Сегодня, 12 июня Тейшейра проиграл Прохазке удушающим приемом в конце пятого раунда и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе.

«Его было тяжелее контролировать на земле, чем я ожидал. У него отличные навыки. Я отдал всего себя... Как я говорил всегда, живи от меча, умри от меча. У меня была очень тяжелая сгонка, его удары в корпус замедлили меня, забрали бензин. Что дальше? Выглядел ли я сегодня в 42 года мешковато? Нет? Тогда я продолжу карьеру», — сказал после поединка Тейшейра.

На счету 42-летнего бразильца 33 победы и 8 поражений в профессиональной карьере в ММА.

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Прохазка: «Удушающий был по наитию, я был слишком ленив для смертельного движения в стойке»
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