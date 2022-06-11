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11 июня, 23:30

UFC 275: Тейшейра — Прохазка, Шевченко — Сантос и другие бои

В ночь на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка.
Фото UFC

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275. В главном бою вечера сразятся Гловер Тейшейра из Бразилии и Иржи Прохазка из Чехии.

Основной кард турнира UFC 275:

Гловер Тейшейра (Бразилия) — Иржи Прохазка (Чехия): титульный бой в полутяжелом весе.

Валентина Шевченко (Киргизия) — Тайла Сантос (Бразилия): титульный бой в наилегчайшем женском весе.

Чжан Вейли (Китай) — Йоанна Енджейчик (Польша): минимальный женский вес.

Андре Фиальо (Португалия) — Джейк Мэттьюс (Австралия): полусредний вес.

Джек Делла Маддалена (Австралия) — Рамазан Эмеев (Россия): полусредний вес.

Посмотреть трансляции поединков можно в приложении UFC Fight Pass, на сайте matchtv.ru и в эфире телеканала «Матч БОЕЦ».

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