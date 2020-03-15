Глава UFC России рассказал о бое Хабиба и Фергюсона на фоне пандемии коронавируса

Глава UFC Russia Андрей Громковский заявил, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится, несмотря на угрозу распространения коронавируса. По его словам, UFC продолжает проводить турниры, но при этом адаптируется к сложившимся условиям.

— Мы понимаем озадаченность многих болельщиков и зрителей по всему миру, которая связана с эпидемией коронавируса, — цитирует Громковского РЕН ТВ. — Это негативно влияет на многие спортивные соревнования. Президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона все-таки состоится.

Мы продолжаем проводить турниры. Часть турниров переводится в наш специальный центр, в нашу студию, которая называется UFC-Apex. Турнир в Бразилии на этих выходных проходит без зрителей, в Лондоне должен пройти на следующих выходных. Последующие два турнира, перед боем Хабиба и Фергюсона, пройдут в нашей студии. Мы продолжаем работать и просто адаптируемся к этим условиям.

У нас многие бойцы, которые участвуют в турнирах, перенесенных в нашу студию, высказываются, что они сожалеют о том, что не будет поддержки в зале, но тем не менее они будут участвовать. Считают это важным для спорта. Мы считаем важным показать нашим примером, что есть возможность продолжать развивать спорт, несмотря на все условия. И те люди, которые останутся дома, будут иметь лишний повод отвлечься и, может быть, немного улучшить настроение.