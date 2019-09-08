Глава UFC назвал идиотом человека, посчитавшего бой Хабиба скучным

Президент UFC Дана Уайт резко ответил фанату в социальной сети, который назвал поединок Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье скучным. Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде.

- За Хабибом чертовски скучно смотреть, дайте фанатам то, что они хотят, — Диас против Макгрегора, — написал болельщик под одним из постов главы UFC в Instagram.

— Ты идиот, — ответил ему Уайт.