Глава UFC Дана Уайт пришел в восторг от остановки боя в АСА: «Это чертовски круто!»

Глава UFC Дана Уайт поделился впечатлениями от остановки поединка на турнире ACA.

— На прошлых выходных промоутер АСА вошел в клетку и остановил бой, потому что он был скучным и...

— Стоп, стоп, стоп... Что случилось? Кто это сделал?

— Промоутер АСА зашел в клетку...

— Исэ, как вы сказали?

— АСА.

— АСА! Ага, окей.

— Он зашел посередине боя и остановил, потому что бой был скучным. Дисквалифицировал обоих бойцов.

— Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто! А реально это был такой скучный бой? (смеется)

— Думаю, да.

— Это подкинуло мне кое-какие идеи. Бывают такие дни, когда мне хочется бросить стул [в клетку], но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень из ACA.

Ранее основатель российской лиги ACA Майрбек Хасиев остановил бой 1/4 финала Гран-при ACA в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым. Он зашел в клетку и обратился к фанатам, так как был недоволен ходом поединка.