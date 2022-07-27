Дана Уайт рассказал забавную историю о том, как он ходил на рестлинг

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на решение главы ведущей рестлинг-лиги мира WWE Винса Макмэна уйти в отставку.

Также он рассказал историю, как пошел на турнир WWE, чтобы посмотреть за выступлением бывшей чемпионки UFC Ронды Роузи (12-2).

«То, что построил этот парень [Макмэн], просто невероятно, — сказал Уайт на пресс-конференции UFC. — Он занимается этим бизнесом вот уже на протяжении 50 лет. Я смотрел рестлинг в детстве, потом оказался здесь, и он все еще занимался этим. Он феномен, акула. Он несколько раз вонзил топор войны в мою спину. Когда вы имеете дело с акулой, она попытается сожрать вас. У меня нет к нему ничего, кроме уважения.

Со мной связались, когда он захотел прийти на UFC 276. Я дал ему места намного лучше тех, что он дал мне, когда я пришел посмотреть на Ронду Роузи в WWE. Этот чувак тогда уделал меня (смеется). Ко мне подошла Ронда и сказала, что я должен посетить турнир WWE в Новом Орлеане. Гребаный Новый Орлеан! Место, в котором я вырос. Знаете, там к арене даже сзади не подъехать! Мне пришлось идти к кассе, где мне сказали, что билетов больше нет.

Я звоню своим людям. Мне говорят, что для меня нашли места. Мы сидели на гребаных стропилах, и люди подходили и спрашивали меня: «Почему вы тут сидите?» Я говорю, что меня сюда посадили, так что пошли они к черту, я буду сидеть прямо тут! Оператору пришлось с камерой проползти примерно через 75 человек, чтобы добраться до меня и снять. Тогда я понял, что они обо мне думают (смеется). Это было всего два года назад».

Макмэн посетил турнир UFC 276 вместе со своей семьей, главным боем которого стал поединок Исраэля Адесаньи (23-1) и Джареда Каннонье (15-6).