Дана Уайт: «Если у меня будет деменция, я устрою бой Конора с Флойдом»

Глава UFC Дана Уайт ясно дал понять, что он не заинтересован в организации реванша между бывшим двойным чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) и экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0). Об этом он рассказал во время пресс-конференции UFC.

— Сейчас много разговоров по поводу боя Конора с Флойдом...

— Чушь собачья! Эти ребята просто болтают в соцсетях. Daily Mirror или как там, черт возьми называется этот таблоид, полон дерьма.

— Что заставит вас принять участие в организации этого боя?

— Деменция (смеется).

Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге в бою против Мейвезера 26 августа 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.