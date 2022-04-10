Кадыров обратился к Чимаеву после его победы над Бернсом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в бою с бразильцем Гилбертом Бернсом.

«Хамзат Чимаев — БОРЗ! В октагон входит противником, а выходит победителем! Один из самых талантливых бойцов ММА!», — написал Кадыров в соцсетях, отметив страницу Чимаева.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей. Бойцы сразились на турнире UFC 273, который завершился в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).