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Сегодня, 19:04

Менеджер Петра Яна — о поражении бойца от Стерлинга: «Решение мы поменять не можем»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Петр Ян.
Фото Global Look Press

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов прокомментировал поражение российского бойца от Алджамейна Стерлинга.

«Победы и поражения часть этого бизнеса. Решение мы поменять не можем, поэтому будем концентрироваться на том что в наших руках, делать выводы и становиться лучше. Цель остаётся неизменной. Спасибо всем, кто всегда поддерживает. Уверен, праздников на нашей улице будет еще много, мы только начинаем», — написал Абдрахманов в соцсетях.

Ян раздельным решением судей уступил Стерлингу. Бойцы сразились на турнире UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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