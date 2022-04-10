Менеджер Петра Яна — о поражении бойца от Стерлинга: «Решение мы поменять не можем»

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов прокомментировал поражение российского бойца от Алджамейна Стерлинга.

«Победы и поражения часть этого бизнеса. Решение мы поменять не можем, поэтому будем концентрироваться на том что в наших руках, делать выводы и становиться лучше. Цель остаётся неизменной. Спасибо всем, кто всегда поддерживает. Уверен, праздников на нашей улице будет еще много, мы только начинаем», — написал Абдрахманов в соцсетях.

Ян раздельным решением судей уступил Стерлингу. Бойцы сразились на турнире UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.