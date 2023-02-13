Рамзан Кадыров поздравил Махачева с победой: «Брат, ты лучший!»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил чемпиона легкого дивизиона UFC Ислама Махачева (24-1) с победой над чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2).

«Поздравляю с уверенной победой одного из лучших бойцов смешанных единоборств Ислама Махачева!

На прошедшем турнире UFC 284 в главном бою вечера российский боец встретился с австралийцем Александром Волкановски, — написал Кадыров в соцсетях. — По итогам пяти зрелищных раундов единогласным решением судей Ислам одержал безоговорочную победу, тем самым, впервые в своей карьере защитил чемпионский пояс в легком весе.

Я лично знаком с Исламом. С твердой уверенностью могу сказать, что это очень воспитанный человек с высоким моральным ориентиром. Если для кого-то сегодняшний спорт является местом, где можно оскорблять что угодно и кого угодно, то для Ислама это место, где он может продемонстрировать свои лучшие качества. Он очень сдержанный и благородный человек, с которым очень интересно общаться. Именно таким должен быть настоящий спортсмен.

У меня со всеми бойцами теплые, братские отношения, поэтому я искренне радуюсь каждому их успеху и достижению. Безусловно, это был зрелищный и захватывающий поединок, победа в котором была в полной мере заслуженной.

Еще раз поздравляю всех наших соотечественников и Ислама в том числе с заслуженной победой! Искренне желаю ему здоровья, благополучия и удачи! Уверен, он продолжит радовать нас своими успехами в спорте. Брат, ты лучший!»

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.