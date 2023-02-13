Ислам Махачев: «Из 25 минут боя Волкановски забрал только последнюю минуту»

Махачев после просмотра поделился мнением о результате боя против Волкановски за титул в легком весе UFC

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) ответил чемпиону полулегкого дивизиона Александру Волкановски (25-2), который после боя заявил, что забрал 1, 3 и 5 раунды.

«Только что посмотрел запись [боя], и надо отдать должное Волку. Из 25 минут [боя] он забрал только последнюю 1 минуту!» — написал Махачев в Twitter.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.