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Сегодня, 07:50

Ислам Махачев: «Из 25 минут боя Волкановски забрал только последнюю минуту»

Махачев после просмотра поделился мнением о результате боя против Волкановски за титул в легком весе UFC
Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) ответил чемпиону полулегкого дивизиона Александру Волкановски (25-2), который после боя заявил, что забрал 1, 3 и 5 раунды.

«Только что посмотрел запись [боя], и надо отдать должное Волку. Из 25 минут [боя] он забрал только последнюю 1 минуту!» — написал Махачев в Twitter.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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