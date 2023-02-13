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Сегодня, 08:32

Джастин Гэтжи — о Физиеве: «Я собираюсь усыпить этого придурка»

Гэтжи заявил, что собирается финишировать Физиева
Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком дивизионе Джастин Гэтжи (23-4) заявил, что он финиширует своего следующего оппонента Рафаэля Физиева (12-1).

«Я усердно тренируюсь всю свою жизнь, и я собираюсь усыпить этого придурка. Даст ли мне победа над Физиевым бой за титул? Не знаю, посмотрим. Сейчас я сфокусирован только на бое», — сказал Гэтжи The Schmo.

Бой Гэтжи и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.

Джастин Гейджи
UFC
ММА
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