Третий номер рейтинга UFC в легком дивизионе Джастин Гэтжи (23-4) заявил, что он финиширует своего следующего оппонента Рафаэля Физиева (12-1).

«Я усердно тренируюсь всю свою жизнь, и я собираюсь усыпить этого придурка. Даст ли мне победа над Физиевым бой за титул? Не знаю, посмотрим. Сейчас я сфокусирован только на бое», — сказал Гэтжи The Schmo.

Бой Гэтжи и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.