Глава АСА поставил бой Емельяненко — Тарасов в один ряд с поединком журналиста и порнозвезды
20:07
Основатель АСА Майрбек Хасиев считает бой между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым глупостью.
«Блогер дерется с профессиональным бойцом, журналист дерется с порнозвзедрй — это полная глупость, — сказал Хасиев на пресс-конференции. — Понятие ММА теряет интересен из-за непонятных стычек между какими-то... Наверное, людям делать нечего».
Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».
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