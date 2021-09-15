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Глава АСА поставил бой Емельяненко — Тарасов в один ряд с поединком журналиста и порнозвезды

20:07
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Основатель АСА Майрбек Хасиев считает бой между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым глупостью.

«Блогер дерется с профессиональным бойцом, журналист дерется с порнозвзедрй — это полная глупость, — сказал Хасиев на пресс-конференции. — Понятие ММА теряет интересен из-за непонятных стычек между какими-то... Наверное, людям делать нечего».

Бой Емельяненко — Тарасов состоится 18 сентября на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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