Основатель АСА: «У нас не будет ринг-герлз. Феминистки? Могу сказать очень нехорошее слово»
20:13
Основатель Аbsolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев на пресс-конференции в Москве заверил, что ринг-герлз на турнирах промоушена не будет и в дальнейшем.
«Я уже говорил, что у нас на турнирах ринг-герлз не будет, — сказал Хасиев. — Как я отношусь к феминистскому движению? Слушайте, я могу сказать очень нехорошее слово. Обязательно разве голым ходить, чтобы качать своим права? Может быть, мы все отрежем (указывает на половой орган)? Не хотим ринг-герлз — и все».
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