Штырков проведет следующий бой 5 ноября на турнире АСА

Российский боец ММА Иван Штырков проведет ближайший бой на турнире АСА в Москве 5 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил президент АСА Алексей Яценко. Соперником Штыркова станет Артур Астахов.

На счету 33-летнего Штыркова 18 побед, 2 поражения и 1 ничья. У Астахова 33-летнего Астахова 20 побед и 7 поражений. Поединок пройдет в полутяжелом весе.