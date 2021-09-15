Штырков проведет следующий бой 5 ноября на турнире АСА
19:18
Российский боец ММА Иван Штырков проведет ближайший бой на турнире АСА в Москве 5 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил президент АСА Алексей Яценко. Соперником Штыркова станет Артур Астахов.
На счету 33-летнего Штыркова 18 побед, 2 поражения и 1 ничья. У Астахова 33-летнего Астахова 20 побед и 7 поражений. Поединок пройдет в полутяжелом весе.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю