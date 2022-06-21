Гаджиев оценил шансы на возвращение Нурмагомедова ради боя с Адесаньей

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы на возвращение бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова ради поединка с чемпионом организации в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Если бы Хабиб решил похулиганить, я бы его понял. Но что этот бой даст ему, кроме денег? Ничего. Он и так войдет в историю как самый доминирующий из когда-либо выступавших спортсменов. Еще выше этот поединок его не поднимет. Поэтому не вижу особого смысла в этом. Деньги? Складывается впечатление, что они его не интересуют. Как минимум в контексте выступления в MMA», — цитирует Гаджиева RT.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.