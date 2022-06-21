Гаджиев: «Нурмагомедов сделает все возможное, чтобы Махачев встретился с Оливейрой»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что главной целью бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в легкой весовой категории является встреча российского бойца Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«С одной стороны, бой с Оливейрой был бы более принципиальным, но в этом случае Хабиб заходит на поляну к Махачеву, — приводит слова Гаджиева RT. — А мне кажется, все идет к тому, что Ислам будет драться за чемпионский титул. Зачем мешать своему ближайшему другу, который на полных парах движется к схватке за титул? Оптимальным был бы вариант, при котором Махачев побеждает Оливейру, а Нурмагомедов — Адесанью. Но это было бы сумасшедшим развитием событий».

По его словам, Нурмагомедову нечего доказывать Оливейре, потому что он может сделать это руками Махачева.

«Это было бы логично. Наступила смена поколений. Хабиб оставил Махачева вместо себя. Думаю, для него цель — не подраться с Оливейрой самому, а сделать все возможное, чтобы с ним встретился его соратник», — сказал он.