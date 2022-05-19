Гилберт Бернс: «Ковингтон не согласится на бой с Чимаевым»

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс заявил, что американец Колби Ковингтон не примет бой против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«У меня просто такое чувство, что Колби не примет этот бой. Так и должно случиться. Это следующий шаг. Если бы я был промоутером, то я бы организовал этот бой, но я не думаю, что Колби согласится», — сказал Бернс в интервью Брендану Шаубу.

На турнире UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля в Джексонвилле, Чимаев единогласным решением судей выиграл у Бернса.

По слухам, бой между Чимаевым и Ковингтоном может состояться на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Победитель этой пары станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

На счету Чимаева 11 побед в 11-ти поединках.