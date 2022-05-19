Нурмагомедов рассказал, возобновит ли он карьеру бойца в случае победы Оливейры над Махачевым

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, возобновит ли он карьеру бойца в случае победы бразильца Чарльза Оливейры над его другом и товарищем по команде Исламом Махачевым.

Тем самым Нурмагомедов ответил экс-чемпиону UFC в двух весах Даниэлю Кормье, который ранее допустил, что россиянин может вернуться к боям в случае такого расклада.

«Вы же знаете, что Даниэль Кормье всегда любит играть в игры, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Этот парень всегда играет в игру. Даже в ММА он играет в игру. Теперь он завязал с боями, но играет в гольф. Мы называем это игрой, понимаете? Теперь он играет со мной в игры (смеется), как вы знаете, везде, все время. Конечно, справедливости ради отмечу, что фанатам было бы очень интересно [увидеть мой бой против Оливейры]. Это будет похоже на сумасшедшую драму».

«Но я не знаю, буду ли я чувствовать, если кто-то победит Ислама, — продолжил Хабиб. — Потому что, вы знаете, это эмоциональный момент. Потому что всю жизнь, с раннего детства, с первых ступеней в любительской карьере под руководством моего отца, мы всегда шли с Исламом вместе. Мы занимаемся этим делом вместе уже более двадцати лет».

По слухам, бой за вакантный титул чемпиона в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой может состояться на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби.