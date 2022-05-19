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Сегодня, 10:00

Бернс назвал полусредневеса, у которого наивысшие шансы победить Усмана

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камару Усман.
Фото Global Look Press

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс считает, что у англичанина Леона Эдвардса больше всего шансов выиграть у действующего чемпиона Камару Усмана.

«Если взять эту тройку, например, меня, Колби [Ковингтона], Хамзат [Чимаева] и Леона [Эдвардса], у него [Леона] наивысшие шансы победить Усмана», — сказал Бернс в интервью Брендану Шаубу.

Ранее сообщалось, что UFC разрабатывают бой-реванш Камару Усмана и Леона Эдвардса на 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.

В их первом поединке, который состоялся на турнире UFC on Fox 17 в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей одержал Усман.

Камару Усман
ММА
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