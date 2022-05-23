Лиото Мачида оценил фронт-кик Майкла Чендлера в бою с Тони Фергюсоном

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе 43-летний Лиото Мачида (26-12) считает, что фронт-кик Майкла Чендлера (23-7) в бою с Тони Фергюсоном (23-5) на UFC 274 не был техничным, но зато он дошел до цели, а это — самое главное.

«Я из тех людей, кто смотрит на смешанные единоборства в глобальном масштабе, — приводит слова Мачиды издание MMA Fighting. — Чендлер выбросил мае гери — фронт-кик, лишенный всякой техники. Он просто нанес удар снизу вверх. Как видим, это сработало. Если это сработало, значит все сделано хорошо.

Мы склонны преуменьшать заслуги других. Нанести такой удар не так уж и легко. Кто-то критикует Чендлера за такой не техничный удар, но мне все равно. Для меня важно, насколько удар эффективен. Удар Чендлера дошел до цели. Так что я ставлю ему 10 из 10».

Чендлер победил Фергюсона нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.