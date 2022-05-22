Гилберт Бернс рассказал, за счет чего Чарльз Оливейра победит Ислама Махачева

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) верит, что его соотечественник Чарльз Оливейра (33-8) одержит верх над россиянином Исламом Махачевым (22-1).

«Если бы я был матчмейкером, то устроил бы бой Махачева и Оливейры, — сказал Бернс в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Это очень интересный бой. Я уверен, что Чарльзу по силам одолеть Махачева за счет своей ударки, давления и джиу-джитсу.

Чарльз очень большой для легкого веса. Когда я фотографировался с ним, я отметил, что он больше меня. Я сказал ему: «Брат, да ты огромный». Сейчас он на другом уровне. Повторюсь, будь я матчмейкером, то обязательно бы устроил ему бой с Махачевым».

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.