Морено и Кара-Франс проведут бой за временный титул на UFC 277

Новозеландский боец Кай Кара-Франс и мексиканец Брэндон Морено сразятся за титул временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Как сообщает пресс-служба лиги, поединок пройдет на турнире UFC 277 в ночь на 31 июля в Техасе.

Ранее Морено и Кара-Франс уже встречались в октагоне. На турнире UFC 245 в декабре 2019 года Морено одолел Кара-Франса единогласным решением судей по итогам трехраундового боя.

На счету Морено 19 побед, 6 поражений и 2 ничейных боя. В прошлом поединке Морено судейским решением уступил Дейвесону Фигередо и утратил пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

У Кара-Франса 24 победы и 9 поражений. В последнем поединке он судейским решением одолел ранее непобежденного россиянина Аскара Аскарова.