Гилберт Бернс проиграл 50 тысяч долларов, поставив на Оливейру

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) перед турниром UFC 280 поспорил на 50 тысяч долларов со своим менеджером Али Абдель-Азизом на победителя боя Ислам Махачев (23-1) — Чарльз Оливейра (33-9). Бернс поставил на победу Оливейры, а Абдель-Азиз — на победу Махачева.

«Где мои деньги?» — написал Абдель-Азиз в Twitter, на что Бернс ответил: «Получил перевод?», — прикрепив скриншот перевода денег. «Оставь деньги при себе. Брат-мусульманин не может не победить, ты знаешь это», — добавил Абдель-Азиз.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.