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Сегодня, 08:55

Макгрегор рассказал, когда вернется в UFC

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что после съемок ремейка фильма «Дом у дороги» вернется в бои.

«Драться легче, чем сниматься в кино, — написал Макгрегор в Twitter. — В Голливуде нет никого, кто обладал бы теми навыками и способностями, которыми обладаю я в фильме «Дом у дороги». Будут рекорды кассовых сборов. Награды. Я чувствую себя безумно уверенно. Спокойствие. Отстранен от эмоций. Осознаю, что я должен сделать, и я этого добьюсь. Съемки закончатся — я вернусь. К премьере этого фильма я уже проведу несколько боев».

В последнем бою Макгрегор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
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