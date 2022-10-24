Макгрегор рассказал, когда вернется в UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что после съемок ремейка фильма «Дом у дороги» вернется в бои.

«Драться легче, чем сниматься в кино, — написал Макгрегор в Twitter. — В Голливуде нет никого, кто обладал бы теми навыками и способностями, которыми обладаю я в фильме «Дом у дороги». Будут рекорды кассовых сборов. Награды. Я чувствую себя безумно уверенно. Спокойствие. Отстранен от эмоций. Осознаю, что я должен сделать, и я этого добьюсь. Съемки закончатся — я вернусь. К премьере этого фильма я уже проведу несколько боев».

В последнем бою Макгрегор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.