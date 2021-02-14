Гилберт Бернс признался, что стиль его борьбы слишком эмоционален и недисциплинирован

Бывший претендент на пояс полусреднего веса UFC Гилберт Бернс дал комментарий после своего поражения Камару Усману в главном бою вечера UFC 258.

«Я дрался слишком возбужденным и эмоциональным, в стиле моего товарища Коди Гарбрандта. Чтобы быть чемпионом, я должен быть очень терпеливым и дисциплинированным в бою. Да, я уронил его, но потом сделал грубую ошибку.



Как только почувствовал, что он потрясен, я выбросил в мусорку план на бой и хотел только одного — добить и убить. Очень уважаю моего товарища Коди Гарбрандта, но сегодня я дрался в его стиле. Я не имею права делать таких ошибок, если хочу стать чемпионом. Точно такая же ошибка у меня была и в бою против Дэна Хукера», — сказал Бернс на послематчевой пресс-конференции.

Боец признался, что хотел бы повторить путь Робби Лоутера, который проиграл титульный бой, но потом одержал несколько побед и снова вышел на титул и выиграл его.

Усман нокаутировал Бернса в 3-м раунде и провел третью подряд успешную защиту титула в полусреднем весе.